Васева (Трусова) Наталия Марталова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1879
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Васёв Александр Трифанов
Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васёв Александр Трифанов
Смерть
Неизвестно