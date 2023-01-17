Васева (Трусова) Наталия Марталова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васева (Трусова) Наталия Марталова

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Место рождения

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

1888 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
05.10.1879

Муж: Васёв Александр Трифанов

Рождение ребёнка
1888

Сын: Васёв Иван Александрович

Отец ребёнка: Васёв Александр Трифанов

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васёв Александр Трифанов

Смерть
Неизвестно
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