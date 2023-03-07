Васёв Александр Трифанов
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Васёв Трифан Фирстов
Мать: Ирина Киприянова
Бракосочетание
05.10.1879
Жена: Васева Наталия Марталова
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Васева Наталия Марталова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васева Наталия Марталова
Смерть
Неизвестно