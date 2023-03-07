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Васёв Александр Трифанов

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Место рождения

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1811 г.р.

Жена

Дети

1888 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Васёв Трифан Фирстов

Мать: Ирина Киприянова

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
05.10.1879

Жена: Васева Наталия Марталова

Рождение ребёнка
1888

Сын: Васёв Иван Александрович

Мать ребёнка: Васева Наталия Марталова

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васева Наталия Марталова

Смерть
Неизвестно
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