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Васёв Иван Александрович

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Место рождения

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Васёв Александр Трифанов

Мать: Васева Наталия Марталова

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
17.05.1906

Жена: Васева Ксения /Авдиевна

Рождение ребёнка
23.08.1910

Сын: Васёв Андриян Иванович

Мать ребёнка: Васева Ксения /Авдиевна

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Васёв Андрей Иванович

Мать ребёнка: Васева Ксения /Авдиевна

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Васёв Василий Иванович

Мать ребёнка: Васева Ксения /Авдиевна

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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