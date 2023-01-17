Васёв Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Васёв Александр Трифанов
Мать: Васева Наталия Марталова
Бракосочетание
17.05.1906
Жена: Васева Ксения /Авдиевна
Рождение ребёнка
23.08.1910
Мать ребёнка: Васева Ксения /Авдиевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Васева Ксения /Авдиевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Васева Ксения /Авдиевна
Смерть
Неизвестно