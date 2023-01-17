Сысоева (Соломатина) Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Соломатина) Клавдия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соломатин Сергей Филиппович

Мать: Соломатина Марфа Платоновна

Рождение ребёнка
06.03.1958

Сын: Сысоев Владимир Ильич

Отец ребёнка: Сысоев Илья Александрович

Колендо, Охинский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Илья Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Валерий Ильич

Отец ребёнка: Сысоев Илья Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хикматова Елена Ильинична

Отец ребёнка: Сысоев Илья Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева Наталья Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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