Сысоева (Соломатина) Клавдия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1958
Отец ребёнка: Сысоев Илья Александрович
Колендо, Охинский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысоев Валерий Ильич
Отец ребёнка: Сысоев Илья Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хикматова Елена Ильинична
Отец ребёнка: Сысоев Илья Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева Наталья Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно