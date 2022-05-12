Соломатина Марфа Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вопрос Платон
Мать: Вопрос Вопрос
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломатин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гребнева Нина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Занина Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломатин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Филиппович
Смерть
Неизвестно