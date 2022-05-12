Соломатина Марфа Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломатина Марфа Платоновна

Соломатина Марфа Платоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вопрос Платон

Мать: Вопрос Вопрос

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломатин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребнева Нина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Занина Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломатин Сергей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломатин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломатин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Филиппович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close