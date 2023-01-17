Симдянкина (Арапова) Васса Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симдянкина (Арапова) Васса Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1863

Отец: Арапов Егор Стефанов

Мать: Арапова Пелагея Васильева

Бракосочетание
15.01.1884

Муж: Симдянкин Матвей Флорович

Рождение ребёнка
12.02.1885

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Симдянкин Матвей Флорович

Рождение ребёнка
03.10.1886

Сын: Герасимов Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Симдянкин Матвей Флорович

Рождение ребёнка
10.11.1888

Сын: Симдянкин Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Симдянкин Матвей Флорович

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.01.1891

Дочь: Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Симдянкин Матвей Флорович

Рождение ребёнка
22.07.1894

Сын: Симдянкин Ермолай Матвеевич

Отец ребёнка: Симдянкин Матвей Флорович

Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Симдянкин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Симдянкин Матвей Флорович

Рождение ребёнка
02.08.1897

Дочь: Дерячева Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Симдянкин Матвей Флорович

Рождение ребёнка
21.02.1905

Сын: Герасимов Иоанн Матвеевич

Отец ребёнка: Симдянкин Матвей Флорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Симдянкин Матвей Флорович

Смерть
Неизвестно
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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