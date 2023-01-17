Симдянкина (Арапова) Васса Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1863
Отец: Арапов Егор Стефанов
Бракосочетание
15.01.1884
Рождение ребёнка
12.02.1885
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Симдянкин Матвей Флорович
Рождение ребёнка
03.10.1886
Сын: Герасимов Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Симдянкин Матвей Флорович
Рождение ребёнка
10.11.1888
Сын: Симдянкин Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Симдянкин Матвей Флорович
Рождение ребёнка
11.01.1891
Дочь: Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: Симдянкин Матвей Флорович
Рождение ребёнка
22.07.1894
Сын: Симдянкин Ермолай Матвеевич
Отец ребёнка: Симдянкин Матвей Флорович
Рождение ребёнка
19.08.1895
Отец ребёнка: Симдянкин Матвей Флорович
Рождение ребёнка
02.08.1897
Дочь: Дерячева Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Симдянкин Матвей Флорович
Рождение ребёнка
21.02.1905
Сын: Герасимов Иоанн Матвеевич
Отец ребёнка: Симдянкин Матвей Флорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Симдянкин Матвей Флорович
Смерть
Неизвестно