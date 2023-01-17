Симдянкин Михаил Матвеевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1888
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1
Рождение
10.11.1888
Рождение ребёнка
14.08.1909
Сын: Симдянкин Максим Михайлович
Мать ребёнка: Симдянкина Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
13.02.1912
Сын: Симдянкин Федор Михайлович
Мать ребёнка: Симдянкина Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
04.11.1914
Сын: Симдянкин Федор Михайлович
Мать ребёнка: Симдянкина Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
07.11.1917
Сын: Симдянкин Кузьма Михайлович
Мать ребёнка: Симдянкина Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
27.09.1921
Дочь: Герасимова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Симдянкина Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Воробьева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Симдянкина Акулина Максимовна
Смерть
1943