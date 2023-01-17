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Симдянкин Михаил Матвеевич

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Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

10.11.1888

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1

Жена: Симдянкина Акулина Максимовна

Рождение
10.11.1888

Отец: Симдянкин Матвей Флорович

Мать: Симдянкина Васса Егоровна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Симдянкин Максим Михайлович

Мать ребёнка: Симдянкина Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
13.02.1912

Сын: Симдянкин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Симдянкина Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
04.11.1914

Сын: Симдянкин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Симдянкина Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
07.11.1917

Сын: Симдянкин Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Симдянкина Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
27.09.1921

Дочь: Герасимова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Симдянкина Акулина Максимовна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Воробьева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Симдянкина Акулина Максимовна

Смерть
1943
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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