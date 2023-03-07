(Видьманкина) Анна Кононовна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Видьманкин Конон Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1891
Рождение ребёнка
24.12.1892
Сын: Афанасьев Игнатий Сергеевич
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
01.04.1895
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
03.12.1897
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
03.12.1897
Дочь: Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
05.05.1900
Дочь: Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
25.04.1903
Дочь: Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
09.12.1905
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
02.11.1908
Дочь: Матрена Сергеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
23.02.1911
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Матвеевич
Смерть
Неизвестно