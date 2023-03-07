(Видьманкина) Анна Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Видьманкина) Анна Кононовна

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Видьманкин Конон Иванович

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.11.1891

Муж: Афанасьев Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
24.12.1892

Сын: Афанасьев Игнатий Сергеевич

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
01.04.1895

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
03.12.1897

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
03.12.1897

Дочь: Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
05.05.1900

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
25.04.1903

Дочь: Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
09.12.1905

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
02.11.1908

Дочь: Матрена Сергеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
23.02.1911

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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