Афанасьев Игнатий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1892
Дата смертиДо 30.12.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1892
Отец: Афанасьев Сергей Матвеевич
Мать: Анна Кононовна
Рождение ребёнка
08.10.1913
Рождение ребёнка
24.01.1915
Сын: Афанасьев Св Во В 1955? Году Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Агриппина Ларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Ларионовна
Смерть
До 30.12.1919