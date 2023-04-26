Афанасьев Игнатий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Игнатий Сергеевич

Афанасьев Игнатий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1892

Дата смерти

До 30.12.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1892

Отец: Афанасьев Сергей Матвеевич

Мать: Анна Кононовна

Рождение ребёнка
08.10.1913

Сын: Афанасьев Св Во 5.08.1930 И (высл. 7.02.75.) Оренбургская Обл., Шарлыкский Р-Н Андрей Игнатьевич

Мать ребёнка: Агриппина Ларионовна

Рождение ребёнка
24.01.1915

Сын: Афанасьев Св Во В 1955? Году Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Агриппина Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Ларионовна

Смерть
До 30.12.1919
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close