Видьманкина Агапия Иванова
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Видьманкин Конон Иванов1841 г.р.
Дети
(Видьманкина) Анна Кононовна1871 г.р.
(Видьманкина) Акилина Кононова08.06.1873 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Видьманкина) Анна Кононовна
Отец ребёнка: Видьманкин Конон Иванов
Рождение ребёнка
08.06.1873
Дочь: (Видьманкина) Акилина Кононова
Отец ребёнка: Видьманкин Конон Иванов
Рождение ребёнка
16.02.1876
Дочь: (Видьманкина) Ефросинья Кононова
Отец ребёнка: Видьманкин Конон Иванов
Смерть
Неизвестно