Видьманкина Агапия Иванова До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Видьманкина Агапия Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Видьманкин Конон Иванов1841 г.р.
Дети
(Видьманкина) Анна Кононовна1871 г.р.
(Видьманкина) Акилина Кононова08.06.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Видьманкин Конон Иванов

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Видьманкина) Анна Кононовна

Отец ребёнка: Видьманкин Конон Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.06.1873

Дочь: (Видьманкина) Акилина Кононова

Отец ребёнка: Видьманкин Конон Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.02.1876

Дочь: (Видьманкина) Ефросинья Кононова

Отец ребёнка: Видьманкин Конон Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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