Аврамов-Григорьев Епифаний Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аврамов-Григорьев Епифаний Тимофеевич

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: Григорьев Тимофей Авраамович

Мать: Аврамова Ирина Павловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Аврамова Прасковья Епифановна

Мать ребёнка: Аврамова Евдокия Максимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Аврамов Василий Епифанович

Мать ребёнка: Аврамова Евдокия Максимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аврамова Евдокия Максимовна

Смерть
Неизвестно
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