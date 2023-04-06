Аврамов-Григорьев Епифаний Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Аврамова Прасковья Епифановна
Мать ребёнка: Аврамова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Аврамов Василий Епифанович
Мать ребёнка: Аврамова Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно