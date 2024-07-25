Аврамова (Тимофеева) Наталья Епифановна
Место рождения
Дата рождения18.07.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1827 ст.
Бракосочетание
14.01.1859 ст.
Рождение ребёнка
06.12.1859 ст.
Сын: Муштаков Антоний Гавриилович
Отец ребёнка: Тихонов-Муштаков Гавриил Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.09.1861 ст.
Сын: Муштаков Иоанн (Иван) Гавриилович
Отец ребёнка: Тихонов-Муштаков Гавриил Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.07.1863 ст.
Сын: Муштаков Емельян Гавриилович
Отец ребёнка: Тихонов-Муштаков Гавриил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно