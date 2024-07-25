Аврамова (Тимофеева) Наталья Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аврамова (Тимофеева) Наталья Епифановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.07.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1827 ст.

Отец: Аврамов-Григорьев Епифаний Тимофеевич

Мать: Клементьева Евдокия Максимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.01.1859 ст.

Муж: Тихонов-Муштаков Гавриил Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.12.1859 ст.

Сын: Муштаков Антоний Гавриилович

Отец ребёнка: Тихонов-Муштаков Гавриил Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1861 ст.

Сын: Муштаков Иоанн (Иван) Гавриилович

Отец ребёнка: Тихонов-Муштаков Гавриил Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1863 ст.

Сын: Муштаков Емельян Гавриилович

Отец ребёнка: Тихонов-Муштаков Гавриил Тимофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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