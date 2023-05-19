Аврамова (Павлова) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аврамова (Павлова) Ирина Павловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1787

Сын: Аврамов-Григорьев Савин Тимофеевич

Отец ребёнка: Григорьев Тимофей Авраамович

Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Аврамов-Григорьев Епифаний Тимофеевич

Отец ребёнка: Григорьев Тимофей Авраамович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1798 ст.

Дочь: Аврамова-Григорьева Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Григорьев Тимофей Авраамович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Аврамова-Григорьева Матрона Тимофеевна

Отец ребёнка: Григорьев Тимофей Авраамович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Тимофей Авраамович

Смерть
Неизвестно
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