Аврамова (Павлова) Ирина Павловна
Место рождения
Дата рождения1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Аврамов-Григорьев Савин Тимофеевич
Отец ребёнка: Григорьев Тимофей Авраамович
Рождение ребёнка
1797 ст.
Сын: Аврамов-Григорьев Епифаний Тимофеевич
Отец ребёнка: Григорьев Тимофей Авраамович
Рождение ребёнка
1798 ст.
Дочь: Аврамова-Григорьева Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Григорьев Тимофей Авраамович
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Аврамова-Григорьева Матрона Тимофеевна
Отец ребёнка: Григорьев Тимофей Авраамович
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно