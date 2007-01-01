Цитович Георгий Гермагенович
Место рожденияBelebey, Republic of Bashkortostan Russia
Дата рождения1878
Дата смерти1915
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Учаева Людмила Георгиевна
Мать ребёнка: Цитович Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цитович Кирилл Георгиевич
Мать ребёнка: Цитович Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цитович Евгения Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Смерть
1915