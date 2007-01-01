Цитович Георгий Гермагенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цитович Георгий Гермагенович

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Место рождения

Belebey, Republic of Bashkortostan Russia

Дата рождения

1878

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Цитович Гермаген Маркович

Мать: Цитович Надежда Ивановна

Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Учаева Людмила Георгиевна

Мать ребёнка: Цитович Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цитович Кирилл Георгиевич

Мать ребёнка: Цитович Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цитович Юрий Георгиевич

Мать ребёнка: Цитович Евгения Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Смерть
1915
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