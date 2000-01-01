Цитович Гермаген Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Цитович Георгий Гермагенович
Мать ребёнка: Цитович Надежда Ивановна
Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Бороздина София Гермагеновна
Мать ребёнка: Цитович Надежда Ивановна
Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цитович Сергей Гермагенович
Мать ребёнка: Цитович Надежда Ивановна
Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цитович Валентин Гермагенович
Мать ребёнка: Цитович Надежда Ивановна
Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цитович Борис
Мать ребёнка: Цитович Надежда Ивановна
Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цитович Елизавета Гермагеновна
Мать ребёнка: Цитович Надежда Ивановна
Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цитович Гермаген Гермагенович
Мать ребёнка: Цитович Надежда Ивановна
Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна
Мать ребёнка: Цитович Надежда Ивановна
Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Акциз
unknown
Смерть
Неизвестно
Belebey, Republic of Bashkortostan Russia