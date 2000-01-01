Цитович Гермаген Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цитович Гермаген Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Цитович Георгий Гермагенович

Мать ребёнка: Цитович Надежда Ивановна

Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Бороздина София Гермагеновна

Мать ребёнка: Цитович Надежда Ивановна

Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цитович Сергей Гермагенович

Мать ребёнка: Цитович Надежда Ивановна

Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цитович Валентин Гермагенович

Мать ребёнка: Цитович Надежда Ивановна

Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цитович Борис

Мать ребёнка: Цитович Надежда Ивановна

Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цитович Елизавета Гермагеновна

Мать ребёнка: Цитович Надежда Ивановна

Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цитович Гермаген Гермагенович

Мать ребёнка: Цитович Надежда Ивановна

Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна

Мать ребёнка: Цитович Надежда Ивановна

Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Акциз
unknown
Смерть
Неизвестно
Belebey, Republic of Bashkortostan Russia
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