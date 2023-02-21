Цитович (Козырская) Евгения Михайловна
Место рождениябелебей, Респ. Башкортостан Russian Federation
Дата рожденияОколо 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
белебей, Респ. Башкортостан Russian Federation
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Учаева Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Цитович Георгий Гермагенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цитович Кирилл Георгиевич
Отец ребёнка: Цитович Георгий Гермагенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цитович Георгий Гермагенович
Работа или профессия
Неизвестно