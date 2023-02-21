Цитович (Козырская) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦитович (Козырская) Евгения Михайловна

Цитович (Козырская) Евгения Михайловна

avatar

Место рождения

белебей, Респ. Башкортостан Russian Federation

Дата рождения

Около 1870

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

белебей, Респ. Башкортостан Russian Federation
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Учаева Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Цитович Георгий Гермагенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цитович Кирилл Георгиевич

Отец ребёнка: Цитович Георгий Гермагенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цитович Юрий Георгиевич

Отец ребёнка: Цитович Георгий Гермагенович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close