Петрачкова (Полякова) Анна Антониева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти25.03.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрачкова Дуся Семёновна
Отец ребёнка: Петрачков Семён Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Петрачков Харлам Семёнович
Отец ребёнка: Петрачков Семён Трофимович
Рождение ребёнка
01.01.1904
Сын: Петрачков Флегон Семёнович
Отец ребёнка: Петрачков Семён Трофимович
Михайловка, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1905
Сын: Петрачков Кузьма Семёнович
Отец ребёнка: Петрачков Семён Трофимович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Петрачков Ефрем Семёнович
Отец ребёнка: Петрачков Семён Трофимович
Смерть
25.03.1953