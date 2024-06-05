Петрачкова (Полякова) Анна Антониева 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрачкова (Полякова) Анна Антониева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

25.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрачкова Дуся Семёновна

Отец ребёнка: Петрачков Семён Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрачков Семён Трофимович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Петрачков Харлам Семёнович

Отец ребёнка: Петрачков Семён Трофимович

Рождение ребёнка
01.01.1904

Сын: Петрачков Флегон Семёнович

Отец ребёнка: Петрачков Семён Трофимович

Михайловка, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Петрачков Кузьма Семёнович

Отец ребёнка: Петрачков Семён Трофимович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Петрачков Ефрем Семёнович

Отец ребёнка: Петрачков Семён Трофимович

Смерть
25.03.1953

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