Петрачков Семён Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрачкова Дуся Семёновна
Мать ребёнка: Петрачкова (Полякова) Анна Антониева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Петрачков Харлам Семёнович
Мать ребёнка: Петрачкова (Полякова) Анна Антониева
Рождение ребёнка
01.01.1904
Сын: Петрачков Флегон Семёнович
Мать ребёнка: Петрачкова (Полякова) Анна Антониева
Рождение ребёнка
1905
Сын: Петрачков Кузьма Семёнович
Мать ребёнка: Петрачкова (Полякова) Анна Антониева
Рождение ребёнка
1910
Сын: Петрачков Ефрем Семёнович
Мать ребёнка: Петрачкова (Полякова) Анна Антониева
Смерть
Неизвестно
Из мемуаров Петрачкова Ивана-« Однажды на охоте у девушки вылетеле затвор из ружья и ударил ему в голову. После этого о болел и умер в д. Михайловка, Ужурский район красноярского края»