Петрачков Семён Трофимович 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрачков Семён Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрачкова Дуся Семёновна

Мать ребёнка: Петрачкова (Полякова) Анна Антониева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрачкова (Полякова) Анна Антониева

Рождение ребёнка
1899

Сын: Петрачков Харлам Семёнович

Мать ребёнка: Петрачкова (Полякова) Анна Антониева

Рождение ребёнка
01.01.1904

Сын: Петрачков Флегон Семёнович

Мать ребёнка: Петрачкова (Полякова) Анна Антониева

Михайловка, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Петрачков Кузьма Семёнович

Мать ребёнка: Петрачкова (Полякова) Анна Антониева

Рождение ребёнка
1910

Сын: Петрачков Ефрем Семёнович

Мать ребёнка: Петрачкова (Полякова) Анна Антониева

Смерть
Неизвестно
Михайловка, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Из мемуаров Петрачкова Ивана-« Однажды на охоте у девушки вылетеле затвор из ружья и ударил ему в голову. После этого о болел и умер в д. Михайловка, Ужурский район красноярского края»

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