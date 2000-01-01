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Дехтерев Василий

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Место рождения

Село Нижний Шибряй (Богоявленское), Тамбовской Области

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Дехтерев Игнатий

Мать: не указана

Село Нижний Шибряй (Богоявленское), Тамбовской Области
Однодворческий крестьянин
Рождение ребёнка
1741

Сын: Дехтерев Марк

Мать ребёнка: Дехтерева Авдотья (Евдокия) Степановна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Дехтерев Лазарь

Мать ребёнка: Дехтерева Авдотья (Евдокия) Степановна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Дехтерева Авдотья (Евдокия) Степановна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Дехтерев Исайя

Мать ребёнка: Дехтерева Авдотья (Евдокия) Степановна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Дехтерева Авдотья (Евдокия) Степановна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Дехтерева Авдотья (Евдокия) Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дехтерева Авдотья (Евдокия) Степановна

Смерть
Неизвестно
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