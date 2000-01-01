Дехтерев Василий
Место рожденияСело Нижний Шибряй (Богоявленское), Тамбовской Области
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Дехтерев Игнатий
Мать: не указана
Село Нижний Шибряй (Богоявленское), Тамбовской Области
Однодворческий крестьянин
Рождение ребёнка
1741
Сын: Дехтерев Марк
Мать ребёнка: Дехтерева Авдотья (Евдокия) Степановна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Дехтерев Лазарь
Мать ребёнка: Дехтерева Авдотья (Евдокия) Степановна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Дехтерева Авдотья (Евдокия) Степановна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Дехтерев Исайя
Мать ребёнка: Дехтерева Авдотья (Евдокия) Степановна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Дехтерева Авдотья (Евдокия) Степановна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Дехтерева Авдотья (Евдокия) Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно