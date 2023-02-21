Дехтерев Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтерев Игнатий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Дехтерев Феодосий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Дехтерев Василий

Мать ребёнка: не указана

Село Нижний Шибряй (Богоявленское), Тамбовской Области
Однодворческий крестьянин
Рождение ребёнка
1719

Сын: Дехтерев Филипп

Мать ребёнка: Дехтерева Неизвестно

Рождение ребёнка
1745

Сын: Дехтерев Семен

Мать ребёнка: Дехтерева Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дехтерева Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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