Дехтерев Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Дехтерев Феодосий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Дехтерев Василий
Мать ребёнка: не указана
Село Нижний Шибряй (Богоявленское), Тамбовской Области
Однодворческий крестьянин
Рождение ребёнка
1719
Сын: Дехтерев Филипп
Мать ребёнка: Дехтерева Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Сын: Дехтерев Семен
Мать ребёнка: Дехтерева Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дехтерева Неизвестно
Смерть
Неизвестно