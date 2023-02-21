Дехтерева Авдотья (Евдокия) Степановна
Место рождениясело Никольское (Перевоз) Шацкого уезда Тамбовской области
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
село Никольское (Перевоз) Шацкого уезда Тамбовской области
Однодворческая крестьянка
Рождение ребёнка
1741
Сын: Дехтерев Марк
Отец ребёнка: Дехтерев Василий
Рождение ребёнка
1744
Сын: Дехтерев Лазарь
Отец ребёнка: Дехтерев Василий
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Дехтерев Василий
Рождение ребёнка
1756
Сын: Дехтерев Исайя
Отец ребёнка: Дехтерев Василий
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Дехтерев Василий
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Дехтерев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дехтерев Василий
Смерть
Неизвестно