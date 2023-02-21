Дехтерева Авдотья (Евдокия) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтерева Авдотья (Евдокия) Степановна

Место рождения

село Никольское (Перевоз) Шацкого уезда Тамбовской области

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

село Никольское (Перевоз) Шацкого уезда Тамбовской области
Однодворческая крестьянка
Рождение ребёнка
1741

Сын: Дехтерев Марк

Отец ребёнка: Дехтерев Василий

Рождение ребёнка
1744

Сын: Дехтерев Лазарь

Отец ребёнка: Дехтерев Василий

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Дехтерев Василий

Рождение ребёнка
1756

Сын: Дехтерев Исайя

Отец ребёнка: Дехтерев Василий

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Дехтерев Василий

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Дехтерев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дехтерев Василий

Смерть
Неизвестно