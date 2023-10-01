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Яковенко Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кылосов Александр Иванович

Рождение ребёнка
02.12.2002

Дочь: Яковенко Анна Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.07.2004

Дочь: Яковенко Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.01.2006

Дочь: Кылосова Олеся Александровна

Отец ребёнка: Кылосов Александр Иванович

Рождение ребёнка
29.09.2007

Дочь: Кылосова Карина Александровна

Отец ребёнка: Кылосов Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.05.2009

Сын: Кылосов Денис Александрович

Отец ребёнка: Кылосов Александр Иванович

Рождение ребёнка
25.04.2011

Дочь: Яковенко Вероника Олеговна

Отец ребёнка: не указан

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