Яковенко Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.2002
Дочь: Яковенко Анна Олеговна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.07.2004
Дочь: Яковенко Анастасия Олеговна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.01.2006
Дочь: Кылосова Олеся Александровна
Отец ребёнка: Кылосов Александр Иванович
Рождение ребёнка
29.09.2007
Дочь: Кылосова Карина Александровна
Отец ребёнка: Кылосов Александр Иванович
Рождение ребёнка
17.05.2009
Сын: Кылосов Денис Александрович
Отец ребёнка: Кылосов Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.04.2011
Дочь: Яковенко Вероника Олеговна
Отец ребёнка: не указан