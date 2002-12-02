Яковенко Анна Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко Анна Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.2002

Отец: не указан

Мать: Яковенко Наталья Александровна

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