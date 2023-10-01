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Кылосов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1984

Отец: Кылосов Иван Александрович

Мать: Полуянова-Кылосова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковенко Наталья Александровна

Рождение ребёнка
31.01.2006

Дочь: Кылосова Олеся Александровна

Мать ребёнка: Яковенко Наталья Александровна

Рождение ребёнка
29.09.2007

Дочь: Кылосова Карина Александровна

Мать ребёнка: Яковенко Наталья Александровна

Рождение ребёнка
17.05.2009

Сын: Кылосов Денис Александрович

Мать ребёнка: Яковенко Наталья Александровна

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