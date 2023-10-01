Кылосов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.2006
Дочь: Кылосова Олеся Александровна
Мать ребёнка: Яковенко Наталья Александровна
Рождение ребёнка
29.09.2007
Дочь: Кылосова Карина Александровна
Мать ребёнка: Яковенко Наталья Александровна
Рождение ребёнка
17.05.2009
Сын: Кылосов Денис Александрович
Мать ребёнка: Яковенко Наталья Александровна