Паршиков Григорий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1852
Сын: Паршиков Зиновий Григорьевич
Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Моисеевна
Рождение ребёнка
09.07.1856
Сын: Паршиков Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Паршиков Игнат Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1861
Дочь: Паршикова (Паршикова) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Моисеевна
Рождение ребёнка
19.05.1863
Сын: Паршиков Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Моисеевна
Рождение ребёнка
?.01.1866
Сын: Паршиков Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Моисеевна
Рождение ребёнка
03.08.1868
Сын: Паршиков Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Моисеевна
Рождение ребёнка
01.08.1872
Сын: Паршиков Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Моисеевна
Смерть
Неизвестно