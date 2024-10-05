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Паршиков Григорий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Паршиков Георгий Ефремович

Мать: Паршикова Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паршикова Феодосия Моисеевна

Рождение ребёнка
01.11.1852

Сын: Паршиков Зиновий Григорьевич

Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1856

Сын: Паршиков Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Паршиков Игнат Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1861

Дочь: Паршикова (Паршикова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1863

Сын: Паршиков Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.01.1866

Сын: Паршиков Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1868

Сын: Паршиков Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1872

Сын: Паршиков Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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