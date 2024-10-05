Паршикова Феодосия Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1852
Сын: Паршиков Зиновий Григорьевич
Отец ребёнка: Паршиков Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
09.07.1856
Сын: Паршиков Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Паршиков Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
23.03.1861
Дочь: Паршикова (Паршикова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Паршиков Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
19.05.1863
Сын: Паршиков Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Паршиков Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
?.01.1866
Сын: Паршиков Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Паршиков Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
03.08.1868
Сын: Паршиков Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Паршиков Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
01.08.1872
Сын: Паршиков Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Паршиков Григорий Георгиевич
Смерть
Неизвестно