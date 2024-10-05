Паршикова Феодосия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршикова Феодосия Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршиков Григорий Георгиевич

Рождение ребёнка
01.11.1852

Сын: Паршиков Зиновий Григорьевич

Отец ребёнка: Паршиков Григорий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1856

Сын: Паршиков Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Паршиков Григорий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1861

Дочь: Паршикова (Паршикова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Паршиков Григорий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1863

Сын: Паршиков Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Паршиков Григорий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.01.1866

Сын: Паршиков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Паршиков Григорий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1868

Сын: Паршиков Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Паршиков Григорий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1872

Сын: Паршиков Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Паршиков Григорий Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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