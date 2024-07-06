Паршикова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1819
Сын: Паршинов Никифор Георгиевич
Отец ребёнка: Паршиков Георгий Ефремович
Рождение ребёнка
01.02.1820
Сын: Паршиков Лукьян Георгиевич
Отец ребёнка: Паршиков Георгий Ефремович
Рождение ребёнка
Около 17.09.1822
Дочь: Паршикова (Паршикова) София Георгиевна
Отец ребёнка: Паршиков Георгий Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Паршиков Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Паршиков Георгий Ефремович
Смерть
Неизвестно