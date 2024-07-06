Паршикова Евдокия Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Паршикова Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршиков Георгий Ефремович

Рождение ребёнка
02.02.1819

Сын: Паршинов Никифор Георгиевич

Отец ребёнка: Паршиков Георгий Ефремович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1820

Сын: Паршиков Лукьян Георгиевич

Отец ребёнка: Паршиков Георгий Ефремович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 17.09.1822

Дочь: Паршикова (Паршикова) София Георгиевна

Отец ребёнка: Паршиков Георгий Ефремович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Паршиков Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Паршиков Георгий Ефремович

Смерть
Неизвестно

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