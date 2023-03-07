(Клюшева) Матрона Устинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клюшева) Матрона Устинова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Клюшев (ананенков) Устин Варфоломеевич

Мать: Клюшева (ананенкова) Ксения Исаевна

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.10.1898

Муж: Зенков Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
20.01.1900

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Зенков Фёдор Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1903

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Зенков Фёдор Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1906

Сын: Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Зенков Фёдор Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1908

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Зенков Фёдор Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1913

Сын: Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Зенков Фёдор Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1928

Сын: Кузьмин Виктор

Отец ребёнка: Зенков Фёдор Иванов

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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