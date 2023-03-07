(Клюшева) Матрона Устинова
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
05.10.1898
Муж: Зенков Фёдор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
20.01.1900
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Зенков Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
28.10.1903
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Зенков Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
24.02.1906
Сын: Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Зенков Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
29.08.1908
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Зенков Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
05.08.1913
Сын: Григорий Фёдоров
Отец ребёнка: Зенков Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
До 1928
Сын: Кузьмин Виктор
Отец ребёнка: Зенков Фёдор Иванов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно