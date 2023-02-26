Кузьмин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

До 1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1928

Отец: Зенков Фёдор Иванов

Мать: Матрона Устинова

Рождение ребёнка
10.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Ефросинья

м.Мелегяны Швенчионского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Ефросинья

Место жительства
Неизвестно
Шумилино,Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Новополоцк,Беларуссия
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