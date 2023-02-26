Кузьмин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1928
Отец: Зенков Фёдор Иванов
Мать: Матрона Устинова
Рождение ребёнка
10.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Ефросинья
м.Мелегяны Швенчионского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Ефросинья
Место жительства
Неизвестно
Шумилино,Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Новополоцк,Беларуссия