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(Медведева) Александра Павлова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.04.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1830

Отец: Медведев Павел Ларионов

Мать: Медведева Евдокия Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
19.04.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Тогож села казеннаго крестьянина Тихона Егорова сын ево Семион Муранкин и казеннаго крестьянина Ивана Петрова Трегубова жена ево Матрена Тихонова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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