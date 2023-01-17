(Медведева) Александра Павлова
Место рождения
Дата рождения18.04.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1830
Отец: Медведев Павел Ларионов
Крещение
19.04.1830
воспреемники: Тогож села казеннаго крестьянина Тихона Егорова сын ево Семион Муранкин и казеннаго крестьянина Ивана Петрова Трегубова жена ево Матрена Тихонова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно