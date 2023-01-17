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Медведев Павел Ларионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Медведев Ларион Алексеев

Мать: Медведева Евдокия

Бракосочетание
20.01.1823

Жена: Медведева Евдокия Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Матфей Гаврилов, Федот Петров, Иван Степанов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1824

Сын: Медведев Григорий Павлов

Мать ребёнка: Медведева Евдокия Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.12.1826

Сын: Медведев Ефим Павлов

Мать ребёнка: Медведева Евдокия Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1830

Дочь: Александра Павлова

Мать ребёнка: Медведева Евдокия Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1833

Дочь: Неонила Павлова

Мать ребёнка: Медведева Евдокия Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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