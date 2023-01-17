Медведев Павел Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: Медведев Ларион Алексеев
Мать: Медведева Евдокия
Бракосочетание
20.01.1823
поручители: Матфей Гаврилов, Федот Петров, Иван Степанов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1824
Мать ребёнка: Медведева Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
18.12.1826
Сын: Медведев Ефим Павлов
Мать ребёнка: Медведева Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
18.04.1830
Дочь: Александра Павлова
Мать ребёнка: Медведева Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
23.10.1833
Дочь: Неонила Павлова
Мать ребёнка: Медведева Евдокия Егорова
Смерть
Неизвестно