Медведева (Муранкина) Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Муранкина) Евдокия Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Муранкин Егор Тихонов

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1823

Муж: Медведев Павел Ларионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Матфей Гаврилов, Федот Петров, Иван Степанов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1824

Сын: Медведев Григорий Павлов

Отец ребёнка: Медведев Павел Ларионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.12.1826

Сын: Медведев Ефим Павлов

Отец ребёнка: Медведев Павел Ларионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1830

Дочь: Александра Павлова

Отец ребёнка: Медведев Павел Ларионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1833

Дочь: Неонила Павлова

Отец ребёнка: Медведев Павел Ларионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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