Медведева (Муранкина) Евдокия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Отец: Муранкин Егор Тихонов
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1823
поручители: Матфей Гаврилов, Федот Петров, Иван Степанов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1824
Отец ребёнка: Медведев Павел Ларионов
Рождение ребёнка
18.12.1826
Сын: Медведев Ефим Павлов
Отец ребёнка: Медведев Павел Ларионов
Рождение ребёнка
18.04.1830
Дочь: Александра Павлова
Отец ребёнка: Медведев Павел Ларионов
Рождение ребёнка
23.10.1833
Дочь: Неонила Павлова
Отец ребёнка: Медведев Павел Ларионов
Смерть
Неизвестно