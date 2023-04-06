Соколова Ольга Яковлева
Место рождения
Дата рождения1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891 ст.
Сын: Соколов Иван Ильин
Отец ребёнка: Соколов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1892 ст.
Дочь: Меркулова Мария Ильина
Отец ребёнка: Соколов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Соколова Александра Ильина
Отец ребёнка: Соколов Илья Иванович
Рождение
1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1910
Отец ребёнка: Соколов Илья Иванович
Смерть
Неизвестно