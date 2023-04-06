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Соколова Ольга Яковлева

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Место рождения

Гартово, Ильинская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Соколов Иван Ильин

Отец ребёнка: Соколов Илья Иванович

Гартово, Ильинская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1892 ст.

Дочь: Меркулова Мария Ильина

Отец ребёнка: Соколов Илья Иванович

Гартово, Ильинская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Соколова Александра Ильина

Отец ребёнка: Соколов Илья Иванович

Гартово, Ильинская волость, Ярославский уезд
Рождение
1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гартово, Ильинская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1910

Сын: Соколов Александр Ильич

Отец ребёнка: Соколов Илья Иванович

Гартово, Ильинская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно
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