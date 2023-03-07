Соколов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения01.02.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1870 ст.
Отец: Соколов Иван Семенов
Рождение ребёнка
1891 ст.
Сын: Соколов Иван Ильин
Мать ребёнка: Соколова Ольга Яковлева
Рождение ребёнка
1892 ст.
Дочь: Меркулова Мария Ильина
Мать ребёнка: Соколова Ольга Яковлева
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Соколова Александра Ильина
Мать ребёнка: Соколова Ольга Яковлева
Рождение ребёнка
14.02.1910
Мать ребёнка: Соколова Ольга Яковлева
Смерть
Неизвестно