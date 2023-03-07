Соколов Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Илья Иванович

Соколов Илья Иванович

avatar

Место рождения

Гартово, Ильинская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

01.02.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1870 ст.

Отец: Соколов Иван Семенов

Мать: Соколова Марья Васильевна

Гартово, Ильинская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Соколов Иван Ильин

Мать ребёнка: Соколова Ольга Яковлева

Гартово, Ильинская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1892 ст.

Дочь: Меркулова Мария Ильина

Мать ребёнка: Соколова Ольга Яковлева

Гартово, Ильинская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Соколова Александра Ильина

Мать ребёнка: Соколова Ольга Яковлева

Гартово, Ильинская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1910

Сын: Соколов Александр Ильич

Мать ребёнка: Соколова Ольга Яковлева

Гартово, Ильинская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close