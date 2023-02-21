Синельщикова (Мачучина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинельщикова (Мачучина) Галина Ивановна

Синельщикова (Мачучина) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1960

Отец: Мачучин Иван Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синельщиков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синельщиков Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синельщиков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синельщиков Александр Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Глебово-Городище, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close