Синельщикова (Мачучина) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1960
Отец: Мачучин Иван Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Глебово-Городище, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно