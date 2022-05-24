Мачучин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачучин Иван Михайлович

Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

04.12.1930

Дата смерти

11.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1930

Отец: Мачучин Михаил

Мать: Мачучина Евдокия

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова (Мачучина) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Мачучина (Урубкова) Мария Ивановна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачучина (Урубкова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.10.1960

Дочь: Синельщикова (Мачучина) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Мачучина (Урубкова) Мария Ивановна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
11.12.1991

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