Мачучин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.12.1930
Дата смерти11.12.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1930
Отец: Мачучин Михаил
Мать: Мачучина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова (Мачучина) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Мачучина (Урубкова) Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1960
Дочь: Синельщикова (Мачучина) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Мачучина (Урубкова) Мария Ивановна
Смерть
11.12.1991