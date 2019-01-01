- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1179Глебово городище, с. вл.при р. Воже.272742123122Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
455. Глебово Городище, село бывшее владельческое, при речке Воже, дворов 52, жителей 293, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Глебово Городище село1509при р. Воже6827724652334258с. КозловоЦерковь камен.
Двор. Булыгина усадьба1510при р. Воже—43734258с. Козлово
Двор. Булыгина усадьба1511при р. Воже—461034258с. Козлово
Силина усадьба1512при р. Воже—2—434258с. Козлово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
158Глебово-Городищесело54°39'с.ш.39°15'в.д.N-37-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627404146с Глебово-Городищесело