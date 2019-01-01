село Глебово-Городище, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Глебово-Городище

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1179Глебово городище, с. вл.при р. Воже.272742123122Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Козловская волость
455. Глебово Городище, село бывшее владельческое, при речке Воже, дворов 52, жителей 293, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Булыгинская волость
Глебово Городище село1509при р. Воже6827724652334258с. КозловоЦерковь камен.
Двор. Булыгина усадьба1510при р. Воже43734258с. Козлово
Двор. Булыгина усадьба1511при р. Воже461034258с. Козлово
Силина усадьба1512при р. Воже2434258с. Козлово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
158Глебово-Городищесело54°39'с.ш.39°15'в.д.N-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Алешинское сельское поселение
61627404146с Глебово-Городищесело

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