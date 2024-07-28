Картежников Анисим (Онисим) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картежников Анисим (Онисим) Григорьев

Место рождения

Гумны, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гумны, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Картежникова Федосья Федорова

Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Картежников Евдоким Анисимов

Мать ребёнка: Картежникова Федосья Федорова

Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1818 ст.

Дочь: Назарова (Картежникова) Улита (Ульяна) Анисимова

Мать ребёнка: Картежникова Федосья Федорова

Смерть
Неизвестно
Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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