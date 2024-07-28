Картежникова Федосья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776 ст.
Дата смерти23.08.1825 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Сын: Картежников Евдоким Анисимов
Отец ребёнка: Картежников Анисим (Онисим) Григорьев
Рождение ребёнка
12.07.1818 ст.
Дочь: Назарова (Картежникова) Улита (Ульяна) Анисимова
Отец ребёнка: Картежников Анисим (Онисим) Григорьев
Смерть
23.08.1825 ст.
От ломоты