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Картежникова Федосья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

23.08.1825 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Картежников Анисим (Онисим) Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Картежников Евдоким Анисимов

Отец ребёнка: Картежников Анисим (Онисим) Григорьев

Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1818 ст.

Дочь: Назарова (Картежникова) Улита (Ульяна) Анисимова

Отец ребёнка: Картежников Анисим (Онисим) Григорьев

Смерть
23.08.1825 ст.
Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
От ломоты

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