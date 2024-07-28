Назарова (Картежникова) Улита (Ульяна) Анисимова
Место рожденияМихайловка
Дата рождения12.07.1818 ст.
Дата смерти19.11.1881 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1818 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Дочь: Слепова (Куранова-Назарова) Матрена Маркиановна
Отец ребёнка: Назаров (Куранов) Мартемьян (Маркел) Назаров
Смерть
19.11.1881 ст.
Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
От удушья