Назарова (Картежникова) Улита (Ульяна) Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Картежникова) Улита (Ульяна) Анисимова

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

12.07.1818 ст.

Дата смерти

19.11.1881 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1818 ст.

Отец: Картежников Анисим (Онисим) Григорьев

Мать: Картежникова Федосья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров (Куранов) Мартемьян (Маркел) Назаров

Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Дочь: Слепова (Куранова-Назарова) Матрена Маркиановна

Отец ребёнка: Назаров (Куранов) Мартемьян (Маркел) Назаров

Смерть
19.11.1881 ст.
Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
От удушья

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