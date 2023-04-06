2 жена Холопова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти16.06.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1837
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев
Рождение ребёнка
27.11.1841
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.06.1853
Причина смерти: от чахотки | Смерть в возрасте 36 лет
Похороны
18.06.1853
Погребение совершал иерей Иоанн Полянский с дьяконом Иоанном Кутузовым, дьячком Иваном Павловым и пономарями Иваном Тихоновым. (ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230, оп.8, д.203а, лист 48об-49, запись 19) | церковь Рож... Показать все