2 жена Холопова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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2 жена Холопова Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

16.06.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1837

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.11.1841

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холопов Иван Васильев

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
16.06.1853
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от чахотки | Смерть в возрасте 36 лет
Похороны
18.06.1853
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Погребение совершал иерей Иоанн Полянский с дьяконом Иоанном Кутузовым, дьячком Иваном Павловым и пономарями Иваном Тихоновым. (ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230, оп.8, д.203а, лист 48об-49, запись 19) | церковь Рож... Показать все
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