(Холопова) Екатерина Иванова
Место рождения
Дата рождения27.11.1841
Дата смерти07.12.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1841
Крещение
28.11.1841
Родители: села Великого крестьянин Иван Васильев Холопов и законная жена его Анна Иванова, православного исповедания. Воспреемники: отец его Василий Михайлов Холопов и крестьянина Петра Саввина Пурлев... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.12.1841
Причина смерти: по неизвестной причине
Похороны
08.12.1841
Погребение совершал священник Евгений Соколов с дьяконом Иоанном Кутузовым , дьячком Николаем Алексеевым и пономарем Иваном Тихоновым. Погребена на приходском кладбище. (ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.2, д.72,... Показать все