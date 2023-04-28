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(Холопова) Екатерина Иванова

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

27.11.1841

Дата смерти

07.12.1841

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
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Место
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Рождение
27.11.1841

Отец: Холопов Иван Васильев

Мать: 2 Жена Холопова Анна Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
28.11.1841
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Иван Васильев Холопов и законная жена его Анна Иванова, православного исповедания. Воспреемники: отец его Василий Михайлов Холопов и крестьянина Петра Саввина Пурлев... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
07.12.1841
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: по неизвестной причине
Похороны
08.12.1841
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Погребение совершал священник Евгений Соколов с дьяконом Иоанном Кутузовым , дьячком Николаем Алексеевым и пономарем Иваном Тихоновым. Погребена на приходском кладбище. (ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.2, д.72,... Показать все
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