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(Холопова) Пелагея Иванова

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.04.1837

Дата смерти

26.04.1837

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
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Место
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Рождение
20.04.1837

Отец: Холопов Иван Васильев

Мать: 2 Жена Холопова Анна Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
20.04.1837
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Иван Васильев Холопов и законная жена его Анна Иванова 2-го его брака. Восприемники: отец его Василий Михайлов Холопов и крестьянина Дмитрия Андреева Переснухина жен... Показать все
Смерть
26.04.1837
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: неизвестно | Смерть в возрасте 1 недели ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.1, д.13919, л.77об, зап.25