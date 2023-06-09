(Холопова) Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения20.04.1837
Дата смерти26.04.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1837
Крещение
20.04.1837
Родители: села Великого крестьянин Иван Васильев Холопов и законная жена его Анна Иванова 2-го его брака. Восприемники: отец его Василий Михайлов Холопов и крестьянина Дмитрия Андреева Переснухина жен... Показать все
Смерть
26.04.1837
Причина смерти: неизвестно | Смерть в возрасте 1 недели ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.1, д.13919, л.77об, зап.25