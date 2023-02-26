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Женский

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марфа Аверьянова

Отец ребёнка: Аверкий Косьмин

Рождение ребёнка
1802

Сын: Харитон Аверкиев

Отец ребёнка: Аверкий Косьмин

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Соломия Аверкиева

Отец ребёнка: Аверкий Косьмин

Рождение ребёнка
?.07.1807

Сын: Прохор Аверкиев

Отец ребёнка: Аверкий Косьмин

д.Жаркие Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
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