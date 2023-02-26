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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марфа Аверьянова
Отец ребёнка: Аверкий Косьмин
Рождение ребёнка
1802
Сын: Харитон Аверкиев
Отец ребёнка: Аверкий Косьмин
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Соломия Аверкиева
Отец ребёнка: Аверкий Косьмин
Рождение ребёнка
?.07.1807
Сын: Прохор Аверкиев
Отец ребёнка: Аверкий Косьмин
д.Жаркие Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.