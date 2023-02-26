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Аверкий Косьмин

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Место рождения

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1768

Дата смерти

07.01.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Косьма

Мать: ?

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марфа Аверьянова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1802

Сын: Харитон Аверкиев

Мать ребёнка: ?

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Соломия Аверкиева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
?.07.1807

Сын: Прохор Аверкиев

Мать ребёнка: ?

д.Жаркие Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.01.1838
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
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