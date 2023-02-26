Аверкий Косьмин
Место рожденияд.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1768
Дата смерти07.01.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марфа Аверьянова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1802
Сын: Харитон Аверкиев
Мать ребёнка: ?
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Соломия Аверкиева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
?.07.1807
Сын: Прохор Аверкиев
Мать ребёнка: ?
д.Жаркие Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.01.1838
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.