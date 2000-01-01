Бурилов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурилов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Савельевна

Работа или профессия
Неизвестно
Директор Леспромхоза Хабаровского края
Смерть
Около 1937
Причина смерти: Репрессирован
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