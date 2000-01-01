Бурилов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дарья Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Савельевна
Работа или профессия
Неизвестно
Директор Леспромхоза Хабаровского края
Смерть
Около 1937
Причина смерти: Репрессирован