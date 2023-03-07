(Черепанова) Дарья Савельевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черепанов Савелий Перфирьевич
Мать: Черепанова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурилов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурилов ?
Смерть
Неизвестно
г.Хабаровск
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище г.Хабаровска