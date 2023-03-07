(Черепанова) Дарья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черепанова) Дарья Савельевна

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Место рождения

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черепанов Савелий Перфирьевич

Мать: Черепанова Анна

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурилов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурилов ?

Смерть
Неизвестно
г.Хабаровск
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище г.Хабаровска
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