Булатов Семен Сидоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Булатов Сидор Федоров
Мать: Булатова Марья Аверкиева
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Булатова Акилина Устинова
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Булатова Акилина Устинова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816