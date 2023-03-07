Булатова Марья Аверкиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Марья Аверкиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Булатов Харитон Сидоров

Отец ребёнка: Булатов Сидор Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Булатов Семен Сидоров

Отец ребёнка: Булатов Сидор Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Татьяна Сидорова

Отец ребёнка: Булатов Сидор Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Булатов Кирилл Сидоров

Отец ребёнка: Булатов Сидор Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Сидор Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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