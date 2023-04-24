Василий Евсигнеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти25.06.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Евстигней Кондратьев
Мать: Авдотья Феодорова
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Васильев Евстигней Васильев
Мать ребёнка: Дарья Димитриева
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Агриппина Васильева
Мать ребёнка: Дарья Димитриева
Рождение ребёнка
26.05.1886
Дочь: Швецова Павла Васильева
Мать ребёнка: Дарья Димитриева
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Дарья Васильева
Мать ребёнка: Дарья Димитриева
Рождение ребёнка
10.06.1891
Мать ребёнка: Дарья Димитриева
Смерть
25.06.1891