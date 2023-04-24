Василий Евсигнеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Евсигнеев

Василий Евсигнеев

avatar

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

25.06.1891

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Евстигней Кондратьев

Мать: Авдотья Феодорова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Васильев Евстигней Васильев

Мать ребёнка: Дарья Димитриева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Агриппина Васильева

Мать ребёнка: Дарья Димитриева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.05.1886

Дочь: Швецова Павла Васильева

Мать ребёнка: Дарья Димитриева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Дарья Васильева

Мать ребёнка: Дарья Димитриева

Рождение ребёнка
10.06.1891

Сын: Васильев Петр Васильев

Мать ребёнка: Дарья Димитриева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Смерть
25.06.1891
Жуково, Осташковский, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close